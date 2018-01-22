بتقنية 360 درجة.. الموصل: نصر لكن بأي تكلفة؟

(CNN)-- قبل ستة أشهر، استعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مدينة الموصل من سيطرة داعش. ولكن المعركة الطويلة طمست معالم المدينة القديمة، وحصدت حياة عدد لا يحصى من المدنيين. الآن من نجا من السكان بقي لمكافحة الموت وسط الأنقاض.