بتقنية 360 درجة.. الموصل: نصر لكن بأي تكلفة؟

بتقنية 360 درجة.. الموصل: نصر لكن بأي تكلفة؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 06:03 (GMT +0400).
الموصلالعراقالجيش العراقيأمريكاحرب داعش
شارك مع أصدقائك
 

(CNN)-- قبل ستة أشهر، استعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة مدينة الموصل من سيطرة داعش. ولكن المعركة الطويلة طمست معالم المدينة القديمة، وحصدت حياة عدد لا يحصى من المدنيين. الآن من نجا من السكان بقي لمكافحة الموت وسط الأنقاض.

الموصلالعراقالجيش العراقيأمريكاحرب داعش
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"abelhaik","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بتقنية 360 درجة.. الموصل: نصر لكن بأي تكلفة؟","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/22","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east","middle_east:videos"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}