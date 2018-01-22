رئيس برلمان سوريا: العدوان التركي إرهاب وخرق للقانون الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال حموده الصباغ، رئيس البرلمان السوري، إن ما وصفه بـ"العدوان التركي" يعتبر إرهابا وخرقا للقانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العمليات التي ينفذها الجيش التركي إلى جانب قوات الجيش السوري الحر في مدينة عفرين وأطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان الصباغ قوله: "نظام أردوغان بعدوانه على مدينة عفرين يقود مجددا بلاده في ممارسة “الإرهاب والقتل والتدمير وخرق القانون الدولي كما يفعل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية."

وتابع قائلا: "العدوان التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية وقتل السوريين وتدمير المنازل يرسخ عداء النظام التركي للإنسانية جمعاء ويؤكد أن هذا النظام ماض في عدوانه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة."