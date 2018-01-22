تيلرسون عن "غصن الزيتون": نقدر حق تركيا بالدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده "تقدر" حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين، وذلك في إشارة على العمليات التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين بسوريا، والتي أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟ 1:44

وتابع الوزير لاأمريكي في تصريحات صحفية: "الوضع الآن صعب، حيث يوجد اختلاط كبير بالمدنيين، ولذلك طلبنا منهم ليكونوا دقيقين وأن تكون عملياتهم محدودة، وأن يظهروا تقيدا، وسنرى إذا كان بإمكاننا العمل معهم لخلق مناطق أمنية قد يحتاجونها."

وأضاف: "نحن على تواصل مستمر مع الأتراك وبعض القوى على الأرض للتوصل إلى تفاهم حول كيف يمكن دعم استقرار الأوضاع في الوقت الذي يتمك فيه التوصل إلى ما تريده تركيا ومخاوفها الشرعية."