القضاء العسكري بمصر يحظر النشر بقضية الفريق سامي عنان

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر القضاء العسكري المصري، الثلاثاء، قراره بحظر النشر في قضية استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بمصر 2018.

الإعلان ذكره بيان صادر عن القضاء العسكري المصري، وجاء فيه: "بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية 1/2018 جنح المدعي العام العسكري والمقيدة ضد فريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان.. نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها."

ويذكر أن القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا الثلاثاء أعلنت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق فيما وصفتها بأنها "مخالفات قانونية صريحة" بينها اتهامه بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان عنان نيته الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.