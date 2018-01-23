بوابة الأهرام: حملة خالد علي تنفي انسحاب مرشحها من سباق الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت حملة المرشح الرئاسي، خالد علي، انسحاب الأخير من سباق الرئاسة المصرية 2018، في رد على ما تناقلته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع بوابة الأهرام أن حملة المرشح خالد علي ستعقد اجتماعا في وقت لا حق لدراسة الموقف النهائي من الاستمرار في السباق الرئاسي من عدمه.

ويذكر أن صفحة منسوبة للمرشح خالد علي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، نشرت تدوينة معلنة انسحاب المرشح، ولافتة إلى "أن المناخ السياسي لا يسمح بممارسة ديمقراطية لضمان استمراره في السباق الرئاسي."