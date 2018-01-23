الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تحذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، حذف اسم المرشح الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، من قاعدة بيانات الناخبين.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي أن هذا القرار يأتي " لمخالفة القرار الصادر بقيده للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام."

ويذكر أن القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا الثلاثاء أعلنت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق فيما وصفتها بأنها "مخالفات قانونية صريحة" بينها اتهامه بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان عنان نيته الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.