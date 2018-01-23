محلل عسكري: شمال سوريا قد يشهد مواجهة كبرى بين أمريكا وتركيا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، ريك فرانكونا، المحلل العسكري لشبكة CNN، إن منطقة شمال سوريا مرشحة لتكون موقعا لمواجهة كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا، متسائلا عن مدى قبول واشنطن لإمكانية تدمير الجيش التركي للقوى الكردية التي تدعمها.

فرانكونا قال في مقابلة مع CNN، ردا على سؤال حول قراءته لعملية "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا وقوات الجيش السوري الحر ضد مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية: "هذه المنطقة من الشمال السوري لم تكن منطقة جيدة لداعش، بل إن التنظيم طُرد منها منذ فترة، فلماذا تشن تركيا هذه العملية؟ هناك إجابة واحدة وهي: الأكراد."

وتابع فرانكونا بالقول: "لدى الأتراك قلق جدي من احتمال تأسيس الأكراد لمنطقة شبه حكم ذاتي في سوريا تشبه المنطقة التي يتمتع بها الأكراد في العراق وهو أمر يخشاه الأتراك بشدة."

ولدى سؤاله عن إمكانية عودة القوى الموجودة في سوريا التي تعاونت لقتال داعش إلى مقاتلة بعضها بعد هزيمة التنظيم رد فرانكونا بالقول: "هذا ممكن، لأننا فقدنا الوعاء الجامع الذي كان كفيلا بإبقاء الجميع في هذا التحالف رغم كرههم له. ولكن الأمور مرشحة لأن تسوء أكثر بسبب دخول لاعبين كبار على الخط هنا، فلدينا الروس الذين يراقبون عن كثب وبقلق، ولدينا الجانب الأمريكي، والسؤال القائم هو: هل سيُسمح بتدمير القوة العسكرية الكردية على يد الجيش التركي؟"

وأضاف: "الجيش التركي قادر بالفعل على إلحاق الهزيمة بالأكراد في تلك المنطقة وهو متفوق بوضوح لناحية القوة النارية فهل سنفق نحن لنتفرج مكتوفي الأيدي؟ هل سيسمح الروس للأتراك بشن عملية عسكرية بمنطقة مجاورة لمنطقة عملياتهم في سوريا؟ وماذا عن رأي الجانب السوري نفسه؟"

وختم الضابط الأمريكي المتقاعد الذي سبق له العمل ملحقا عسكريا لبلاده في سوريا بالقول: "نحن أمام مواجهة كبيرة تتحضر بين تركيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى."