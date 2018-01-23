الجيش التركي يعلن مقتل جندي ثان بعمليات "غصن الزيتون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، عن مقتل جندي في العمليات التي تخوضها أنقرة في منطقة عفرين شمال سوريا، ضد ما وصفتهم بـ"التنظيمات الإرهابية،" ليصبح بذلك ثاني جندي يقتل في هذه العمليات.

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وبين الجيش أن الجندي قتل "في تبادل إطلاق النار مع عناصر تابعين للتنظيمات الإرهابية،" الثلاثاء، وذلك في ثالث أيام العمليات التي أعلنت السلطات التركية انطلاقها، السبت.

من جهته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "فقدنا الضابط اوغوز كان الذي كان يشارك في عمليات غصن الزيتون في سبيل بقاء دولتنا، ولن نترك دماء هؤلاء الذين سقطوا على أرض المعركة، وسنستمر في القتال إلى حين نزع جذور الإرهاب بأكمله."