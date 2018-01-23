خارجية قطر تعبر عن دعمها لـ"غصن الزيتون": تركيا لطالما كانت عامل استقرار بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبرت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، عن دعم بلادها للعمليات التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين بسوريا، والتي أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

عفرين بين الأكراد والأتراك.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟ 1:35

وتابعت المتحدثة القطرية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية: "إطلاق القوات المسلحة بالجمهورية التركية عملية (غصن الزيتون) أول أمس /السبت/ جاء مدفوعا بمخاوف مشروعة متعلقة بأمنها الوطني وتأمين حدودها، بالإضافة إلى حماية وحدة الأراضي السورية من خطر الانفصال، كما تأتي في سياق تعرض الأراضي التركية لاختراقات وهجمات إرهابية متعددة، قدّرت الحكومة التركية أن بعضها مرتبط بالتركيبة الأمنية والعسكرية الموجودة على الحدود التركية - السورية والتي لعب تنظيم /داعش/ ومحاربته دورا في تكوينها."

وتابعت قائلة: "إن دولة قطر إذ تعضد جهود الجمهورية التركية في الحفاظ على أمنها فإنها تعبر عن دعمها الكامل لحق الدول في الدفاع عن أمنها الوطني وهو الأمر الذي كفلته المواثيق الدولية ومنها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنه لطالما كانت تركيا - وهي عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي الناتو - عامل استقرار وتوازن في المنطقة، وإن دولة قطر على ثقة كاملة من حرص الجمهورية التركية على الحفاظ على سلامة المدنيين ووحدة الأراضي السورية."

وأضافت: "الحرب على تنظيم داعش الإجرامي توشك على الانتهاء لذا وجب على جميع الفاعلين في الأزمة السورية الوصول إلى حلول دائمة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة كل من أجرم في حقه ومعالجة مصالح ومخاوف جميع المؤثرين والمتأثرين بهذه الأزمة وفق ما يكفله القانون الدولي."