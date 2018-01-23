أردوغان يذكر أمريكا بالعراق وأفغانستان ومحلل يتوقع تمدد العملية

أنقرة، تركيا (CNN) -- اطلع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من القادة العسكريين على "تطورات وسير عملية ’غصن الزيتون‘ التي أطلقتها بلاده لإرساء أمن حدودها مع سوريا وتطهير منطقة عفرين" من تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة ذراعا سوريا لحزب العمال الكردستاني، في حين توقع أكاديمي تركي امتداد عمليات استهداف حزب العمال الكردستاني إلى مناطق أوسع في العراق وسوريا.

ونقلت خدمة "ترك برس" التركية عن أردوغان قوله، ردا على الطلب الأمريكي لبلاده تحديد نطاق ومدة العملية، إن تركيا "لن تتحرك وفق المطالب الأمريكية،" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لم تحدد مهامها في أفغانستان والعراق."

وتحدث أردوغان إلى عدد من الجنرالات أثناء أداء عملهم في مركز العملية برئاسة هيئة الأركان، ومركزها في قيادة القوات البرية، وقد أخبر القادة الرئيس التركي أن العملية "تسير بالشكل المخطط له،" وأن المعنويات "في أعلى مستوى لها."

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيسحب قواته فور انتهاء مهامها في عفرين وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن ليس لبلاده مطامع في أراضي دول أخرى، وأن الهدف الأساسي لعملية عفرين هو "ضمان الأمن القومي لتركيا، والمساهمة في وحدة الأراضي السورية."

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية عن الأكاديمي التركي، فخر الدين ألتون، المنسق العام لـ "وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية/ سيتا" في إسطنبول، قوله إن العملية التركية لن تقتصر على عفرين، بل ستمتد لتضرب معاقل حزب العمال الكردستاني التي حددها في "كل من منبج، وشمال العراق، والجزيرة، وعين العرب شمال شرق سوريا."

ورأى ألتون أن أمريكا "مستاءة جدا من إطلاق القوات المسلحة التركية لعملية ثانية في الأراضي السورية، بعد عملية درع الفرات، إلا أنها عاجزة عن فعل أي شيء حيال العملية،" متوقعا أن تضع العملية السياسة الأمريكية "في وضع صعب".