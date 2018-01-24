ناطق باسم أردوغان: أمريكا تتحالف مع ماركسيين وأمننا القومي على المحك

(CNN)-- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في مقابلة لـCNN مع كريستيان أمانبور، إن بلاده أثارت مراراً على مدى أشهر قضية دعم أمريكا لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، دون إجابات مقنعة أو نتائج حقيقية سواء من أمريكا أو دول المنطقة على حد تعبيره. مضيفاً أن تركيا تنسق عملية “غصن الزيتون” مع حلفائها، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن العملية لا تستهدف الأكراد في عفرين، وإنما هي عملية ضد شبكة إرهابية تزعم أنها تمثل الأكراد.
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الشرق الأوسط
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مقابلة لشبكتنا مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن.
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