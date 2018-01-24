كيربي لـCNN عن عملية عفرين: تركيا وروسيا تريدان خروج أمريكا من سوريا  

كيربي: تركيا وروسيا تريدان أمريكا خارج سوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 10:31 (GMT +0400).
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المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، خلال حديثه للزميلة كريستيان أمانبور

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