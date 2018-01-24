يتعالج من الصدمة.. طفل نشأ في "دولة الخلافة" يشتاق إلى عائلته "الداعشية"

(CNN)-- اختطف أيهم عندما كان في الرابعة من عمره، وجرى إبعاده عن عائلته وبيعه والمتاجرة به، إلى أن انتهى به المطاف في الرقة. بينما كانت تسقط "دولة الخلافة"، حاولت العائلة الداعشية الهرب.. لكن قُبض عليهم.