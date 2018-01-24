(CNN)-- اختطف أيهم عندما كان في الرابعة من عمره، وجرى إبعاده عن عائلته وبيعه والمتاجرة به، إلى أن انتهى به المطاف في الرقة. بينما كانت تسقط "دولة الخلافة"، حاولت العائلة الداعشية الهرب.. لكن قُبض عليهم.
يتعالج من الصدمة.. طفل نشأ في "دولة الخلافة" يشتاق إلى عائلته "الداعشية"
طفل نشأ بدولة التنظيم يشتاق لأسرته الداعشية
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 06:02 (GMT +0400).
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يظهر هذا الفيديو الدعائي كيف قضى أيهم معظم طفولته.. إذ كبر في الخلافة المزعومة وربته داعشية أمريكية مع زوجها الجهادي المغربي.
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