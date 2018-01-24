من يُقاتل ضد من في سوريا؟ حاول قراءة هذه الخريطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن المشهد العسكري على الأرض في سوريا معقد منذ أعوام، وقد زادته الانشقاقات وانقلاب التحالفات على مدار سنوات القتال تعقيدا وغموضا، خاصة مع تدخل قوات أجنبية عديدة في المواجهات الميدانية الدائرة.

فمن التدخل الإيراني وصولا إلى الدور الروسي مرورا بقتال حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية في سوريا لصالح النظام، بالإضافة إلى ظهور تنظيمات مثل داعش وجبهة النصرة التي قاتلت النظام كما قاتلت القوى المعارضة المنخرطة ضمن الجيش السوري الحر.

وزاد المشهد تعقيدا بروز دور القوى الكردية في الشمال وتحالف واشنطن معها، بينما أطلقت تركيا قبل أيام عملية عسكرية بمواجهة تلك القوات.