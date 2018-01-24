خبير أمني أمريكي: ليس لدينا أوراق للضغط على تركيا بسوريا

لندن، بريطانيا (CNN) -- قال غايل ليمن، محلل الشؤون الأمنية لدى CNN، إن أمريكا ليس لديها أوراق للتعامل مع تركيا حاليا من أجل وقف عمليتها في شمال سوريا، ولا يمكنها سوى أن تأمل بعدم تمددها لأبعد من خطوطها الحالية، مؤكدا أن التوتر الحالي هو مجرد لحظة انفجار لأزمة تتفاعل منذ أعوام.

ليمن قال ردا على سؤال حول الخيارات الكبرى الموضوعة أمام أمريكا بالنسبة للوضع السوري وما إذا كان عليها دعم الأكراد أو تركهم كما يريد الأتراك: "هناك سؤال أساسي يشرح الوضع في سوريا بالنسبة لأمريكا، وهو سؤال: ماذا بعد؟"

وتابع شارحا: "نحن أمام أزمة تتفاعل منذ ثلاث سنوات ولكنها تفجّرت اليوم وتتعلق بمدى صوابية قرار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، استخدام قوى محلية على الأرض، وقد كانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية هي القوى الأكثر فاعلية لطرد داعش من الرقة في سوريا، ولاحقا تحولت تلك القوات إلى ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية وقد كنا نحن طوال هذه الفترة نعرف أن التوتر يتصاعد في المنطقة."

وحول ما إذا كانت أنقرة قد انتظرت الإعلان الأمريكي عن دعم تشكيل قوة كردية من 30 ألف عنصر لحراسة الحدود من أجل اتخاذه ذريعة للتدخل عسكريا قال ليمن: "تركيا كانت تنظر إلى الأمور من منظورها الخاص بسبب وضعها الداخلي، فهناك انتخابات مقبلة، ولكن أنقرة لم تخف موقفها منذ البداية واعتبرت القوات التي تدعمها أمريكا في سوريا منذ سنة 2014 تنظيما إرهابيا."

وختم بالقول: "المشكلة الآن هي: ماذا سيحصل بحال قررت تركيا المضي قدما؟ أظن أن هذا ما تبحث الإدارة الأمريكية عن إجابة له وهي تأمل ألا تضطر إلى الإجابة وتعمل على محاولة تخفيف التوتر القائم ولكن لا يبدو أن لديهم أوراق يمكنها إقناع الجانب التركي."