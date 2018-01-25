العبادي لـCNN: لا أفهم لماذا لا يتم القضاء على داعش في سوريا.. وهذا موقفنا من السعودية وإيران

العبادي لـCNN: هذا موقفنا من السعودية وإيران

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و59 دقيقة.
حيدر العباديداعشحرب داعشمنتدى دافوسسوريا
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حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، يوضح موقف العراق من السعودية وإيران وينتقد تأخر القضاء على داعش في سوريا.

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