مقابلة مع الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تتحدث فيها عن الفجوة بين الجنسين، وحركة "#Me too" التي ظهرت ضد التحرش الجنسي.
الملكة رانيا لـCNN عن الفجوة بين الجنسين: نحتاج للانتقال من كسر الصمت إلى الإجراءات الفعلية
الملكة رانيا تتحدث لCNN عن الفجوة بين الجنسين
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 25 يناير/كانون الثاني 2018; 07:35 (GMT +0400).
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الملكة رانيا العبد الله تتحدث لشبكتنا عن الفجوة بين الجنسين.
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