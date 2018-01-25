ترامب: القدس خارج المفاوضات.. وسننقل سفارتنا إليها العام المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، خلال لقاء برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، أن الإدارة الأمريكية لن تقدم أي مساعدة مالية للفلسطينيين طالما لم يعودوا إلى المفاوضات مع اسرائيل، مشدداً على أن القدس باتت خارج المفاوضات.

