الملك عبدالله: تنظيمات دينية خطفت الربيع العربي وهناك قلة فهم للإسلام بأمريكا

ملك الأردن: هناك قلة فهم للإسلام بأمريكا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ3 دقائق.
الأردنالملك عبدالله الثانيمنتدى دافوس
2:05

في مؤتمر دافوس تكلم الملك عبدالله الثاني، العاهل الأرني، عن نظرة أمريكا للإسلام وعبر عن رأيه بنتائج الربيع العربي.

الأردنالملك عبدالله الثانيمنتدى دافوس