الملك عبدالله: تنظيمات دينية خطفت الربيع العربي وهناك قلة فهم للإسلام بأمريكا
ملك الأردن: هناك قلة فهم للإسلام بأمريكا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ3 دقائق.
2:05
في مؤتمر دافوس تكلم الملك عبدالله الثاني، العاهل الأرني، عن نظرة أمريكا للإسلام وعبر عن رأيه بنتائج الربيع العربي.
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