فقيه دستوري: لا يمكن للسيسي الفوز بالتزكية.. حتى لو ترشح منفردا

القاهرة، مصر (CNN) -- قال الفقيه الدستوري المصري، صلاح فوزي، إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لا يمكن أن ينجح في انتخابات الرئاسة بالتزكية دون إجراء انتخابات، إذ أن القانون يلزم الدولة بإجرائها، ولا يُعتبر المرشح الوحيد الموجود فائزا إلا بحصوله على نسبة محددة من الأصوات.

فوزي، الذي كان يتحدث لـCNN بالعربية حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد، قال إن المادة 36 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 تناولت فرضية نزول مرشح واحد فقط إلى الانتخابات.

وتابع فوزي قائلا: "وجود مرشح واحد لا يجعله فائزا بالتزكية، وإنما تجرى الانتخابات. وحتى يعلن نجاحه يلزم وجوبا أن يحصد خمسة في المائة (5%) على الأقل من مجموع أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم في قواعد هيئة الناخبين، وليس من مجموع من ذهبوا لصناديق الاقتراع."

وأوضح فوزي أن قاعدة الناخبين المقيدين في مصر تصل إلى نحو ٦٠ مليون ناخب تقريبا، حيث تظل القائمة متغيرة حتى قبل بدء الاقتراع بنحو ١٥ يوما، لحذف المتوفيين وإضافة من لهم أحكام قضائية بإدراجهم بقاعدة الناخبين.

وتنص المادة المشار إليها على الآتي: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين."

وتضيف المادة: "فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون."