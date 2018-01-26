وزير خارجية البحرين يحذر من "خطورة العبث بالحدود ومحاولة الاستيلاء على الأراضي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الخميس، من خطورة ما وصفه بمحاولات العبث بالحدود المتعارف عليها دوليا، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي بغير حق.

جاء ذلك في كلمة للوزير البحريني خلال جلسة على هامس منتدى دافوس، حيث شدد وفقا لما نقلته الخارجية البحرينية على "ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادئ حسن الجوار وبالقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والتي تمنع كل صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول،" محذرًا من "خطورة العبث في الحدود القائمة بين الدول والمتعارف عليها دوليًا، ومن محاولات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي."

وتابع الوزير البحريني قائلا: "إن المنطقة في حالة تغيير مستمر وهو ما يفرض على جميع الدول أن تقوم بدورها في تنمية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.. هناك من يريد التغيير من أجل البناء والتقدم، بينما هناك من يعمل على التغيير لتوسعة نفوذه على حساب أمن المنطقة."