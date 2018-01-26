مسؤول إسرائيلي يكشف "معلومات سرية" عن الوجود الإيراني بسوريا وخطط الهيمنة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة عن "معلومات سرية" قال إنها تظهر خطط الهيمنة الإيرانية في سوريا وتدمير إسرائيل و"إرهاب العالم الحر بأكمله."

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وقال دانون: "إيران تحول الدولة السورية بأكملها إلى أكبر قاعدة عسكرية في العالم، في الحقيقة إيران تسعى لزعزعة كل الأمور بسوريا،" لافتا إلى أن هناك "82 ألف مقاتل يأتمرون بصورة مباشرة من قبل إيران، بما فيها ثلاث آلاف عنصر بالحرس الثوري الإيراني و9 آلاف عنصر بحزب الله وعشرة آلاف عنصر بميليشيات شيعية عنيفة من مناطق مختلفة كأفغانستان والعراق وباكستان، بالإضافة إلى وجود 60 ألف مقاتل سوري محلي يأتمرون من طهران."

أمام حول أهداف إيران، فقال دانون إنها تتمثل بـ"أولا، تدمير إسرائيل، وثانيا زعزعة استقرار المنطقة، بل إنها تستهدف العالم بأجمعه، وعلى المجتمع الدولي بأكمله أن يشعر بالقلق حيال ذلك، وإن كانت إيران تقصد استهداف إسرائيل أولا، فإنك أنت التالي."

على الصعيد الآخر، رد سفير إيران في الأمم المتحدة، غولاملي خوشرو، قائلا: "إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يفضلان ترويج فوبيا إيران لدرجة أصبح هذا الأمر نوعا من الهوس والهستيريا بالنسبة لكل منهما."