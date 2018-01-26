الجبير يوضح من دافوس ما يريده محمد بن سلمان.. ويؤكد: لن نسمح بحزب الله آخر باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن ولي عهد بلاده، الأمير محمد بن سلمان، يريد أن تكون المملكة دولة مبتكرة وقوية على الصعيد الداخلي والدولي، وذلك خلال جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي، مساء الخميس.

وقال الجبير: "اعتقد أن الناس يفهمون الآن بأن ولي العهد يريد أن تكون المملكة دولية طبيعية ومبتكرة ويريد أن يقوي دور الشباب ودور المرأة وأن نجعل بلدنا نموذجا للعالم العربي والإسلامي وأن نأخذ مكاننا الحقيقي في العالم."

وحول الموقف السعودي من إيران والأوضاع في اليمن، قال الجبير: "في اليمن قمنا بالرد على انقلاب ميليشيا الحوثي حيث وضعوا العراقيل في طريق أن يكون اليمن دولة طبيعية، ونحن نسعى لمنع سيطرة جماعة حوثية متطرفة تابعة لإيران، نحن لا نريد أن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن، الحوثيون 50 ألف شخص ولا يمكن السماح لهم بالسيطرة على دولة عدد سكانها 28 مليونا."