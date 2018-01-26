قرقاش لـCNN: احتجاجات إيران مشكلة داخلية.. ولا نأمل بالتصعيد
قرقاش لـCNN: احتجاجات إيران مشكلة داخلية
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 09:38 (GMT +0400).
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مقابلة مذيعة شبكتنا، بيكي آندرسون، مع أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في منتدى دافوس حول علاقة المنطقة بإيران.
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