عدسة CNN على الحدود السورية التركية.. كيف يبدو الوضع هناك؟

شاهد.. عدستنا على الحدود السورية التركية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و26 دقيقة.
الأكرادالجيش السوري الحرالحرب السوريةتركياسوريا
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مرسلتنا أروى دايمون تنقل صورة للوضع على الحدود السورية التركية، حيث يشن الجيش التركي عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية. 

الأكرادالجيش السوري الحرالحرب السوريةتركياسوريا