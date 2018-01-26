عدسة CNN على الحدود السورية التركية.. كيف يبدو الوضع هناك؟
شاهد.. عدستنا على الحدود السورية التركية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و26 دقيقة.
1:29
مرسلتنا أروى دايمون تنقل صورة للوضع على الحدود السورية التركية، حيث يشن الجيش التركي عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية.
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