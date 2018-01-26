مداخلة الأمير تركي الفيصل بدافوس كـ"مواطن سعودي كبير السن" وهذا ما قاله عن جهود محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر الأمير السعودي، تركي الفيصل، مساء الخميس، عن إعجابه بالجهود التي يبذلها ولي عهد بلاده، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في مداخلة له خلال جلسة جمعت وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين في منتدى دافوس.

وقال بدر العساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلقا على الفيديو: "كانت شهادة سمو الأمير تركي الفيصل، تحكي عن رؤية سعودية، تستلهم التجارب، وتبني حاضرها بطموح مستقبلها وبسواعد شبابها.. حديثٌ محفزٌ عن السعودية المتجددة."

وقال الفيصل في مقطع الفيديو: "اسمي تركي الفيصل، أنا مواطن سعودي كبير السن، عندما عين الملك سلمان سمو ولي العهد محمد بن سلمان ليكون مسؤولا عن رؤية السعودية 2030 كوّن الأمير فريقا من الشباب السعوديين لتطوير مؤشر أداء الحكومة، للتو كنت في جناح تدشين هذه المنصة التي تقيس جهود الحكومة السعودية وعندما وجدوا أن هذا القياس قابل للتحقيق قرروا أن يطبقوه على بقية العالم.."