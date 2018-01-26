مسؤول سعودي "يستهجن" تصريحا أدلى به وزير الشباب الكويتي من قطر.. ويؤكد: لا صفة سياسية لتركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية، إن تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لا يحمل صفة سياسية، وذلك في تعليق على الجدال الذي دار بين آل الشيخ ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب، خالد الروضان، عقب تصريحات الأخير خلال زيارته لقطر.

جاء ذلك في لقاء لمرداد مع السفير الكويتي في السعودية، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، حيث تناول اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "الأخبار المثارة التي تستهدف التشويه والإساءة إلى علاقة البلدين ومن ذلك التأكيد أن الجدل الرياضي الأخير الذي دار بين معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بصفته رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت الأستاذ خالد الروضان لا يتجاوز المألوف في المجال الرياضي وطبيعة هامش الجرأة فيه بعيدًا عن السياسة والبروتوكولات المتصلة بها."

وأضاف مرداد: "رئيس اللجنة الأولمبية لا صفة سياسية له وإنما يتم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية،" مشددا على "رفض واستهجان سلوك الوزير خالد الروضان في الدوحة لأنه يخالف موقف الحكومة الكويتية المحايد من الأزمة، ولما يمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، مع الثقة أن الأشقاء في الكويت لن يقلوا عنا، حرصاً على علاقاتنا الأخوية والبعد عن كل ما من شأنه المساس بها والإساءة إليها."