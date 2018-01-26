الأميرة السعودية ريما ترد على "المشككين" بعمليات التغيير بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت الأميرة، ريما بنت بندر، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن بلادها تعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز دورها في قطاعات المجتمع.

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جاء ذلك في ندوة شاركت بها الأميرة السعودية حيث ردت على "المشككين" بقولها: "هناك تصميم على منعنا من خلق سرد جديد، وسؤالي هو لماذا؟ تطالبوننا بالتغيير وعندما نبدأ في ذلك تقابلوننا بالتشكيك، ولا يمكنني التعبير عن مدى التأثير التدميري لذلك عندما تستيقظ في كل صباح وتذهب إلى المكتب وتقوم بتحفيز الناس على بذل المزيد من أجل مجتمعاتهم."

وتابعت قائلة: "نحن سعداء ومتحمسون، لنقرأ في التقارير أن ذلك أمر رائع، ولكن، لماذا ولكن؟ هل تقولون ذلك لأي أحد آخر؟ هل ذلك لأننا في الشرق الأوسط وأن هناك تاريخا من الأمور التي شعرتم بأنها لا تتماشى مع قيمكم؟ أرجو أن تتفهموا أن قيمنا مختلفة، لا يوجد صواب وخطأ، بل هناك اختلاف ويجب أن تحترم لما تمثله.."