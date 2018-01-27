حزب الوفد المصري يعلن رفض الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حزب الوفد المصري، رفض الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المزمع عقدها في مارس/ آذار المقبل، وذلك عقب اجتماع للهيئة العليا بالحزب، السبت.

وقال ياسر حسان، المتحدث الرسمي باسم الحزب وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "تم مناقشة مستجدات الساحة السياسية المصرية في ضوء تقدم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل رغبة عدد من قيادات الحزب بتقديم مرشح لانتخابات الرئاسة، وأسفر الاجتماع عن قرار بأغلبية عدد أعضاء الهيئة العليا للحزب بتأييد الموقف السابق الذي أعلنه الحزب بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية والذي كان ينص أيضا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي."

وكانت قيادات حزب الوفد برئاسة السيد البدوي قد عقدت، الخميس، جلسة طارئة لبحث إمكانية الدفع بمرشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أكده سليمان وهدان عضو الهيئة العليا للوفد، في تصريحات لـCNN بالعربية. وكان من بين الحاضرين في الجلسة سكرتير عام حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذي يتولى ابنه محمد بهاء الدين منصب الممثل القانوني والمتحدث الرسمي باسم حملة السيسي الانتخابية.