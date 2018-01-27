مصادر: مقتل 8 وإصابة مسؤول بالأنبار بعملية عراقية أمريكية مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت مصادر أمنية عراقية، السبت، إن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح 20 آخرون بينهم عمدة منطقة البغدادي في محافظة الأنبار، وذلك نتيجة عملية عراقية أمريكية مشتركة.

ونشرت خلية الإعلام الحربي بالعراق، تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها: "توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد القيادات الإرهابية وهو ((كريم عفات علي السمرمد)) في احد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين. واستنادا الى تلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال الإرهابي المطلوب للقضاء."

وأضافت الخلية: "وبعد تنفيذ المداهمة والقبض على الارهابي ((كريم عفات علي السمرمد)) وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة الى هجوم برمانة يديوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة وبعدها انسحبت القوة الى مقر انطلاقها وفِي طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة وقد تمت العملية في الساعة 0200 فجر يوم السبت 27 كانون ثاني 2018 ووجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق بالحادث.."