نتنياهو: هنالك تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل

دافوس، سويسرا (CNN)— قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العداء المشترك بين دول عربية لم يسمها وإسرائيل ضد ماوصفه بالعدو المشترك المتمثل في التطرف الإسلامي وإيران شجع هذه الدول على إقامة تحالفات إستراتيجية مع بلاده.

ووصف نتنياهو في كلمة بمنتدى دافوس بسويسرا تحالفات إسرائيل مع دول عربية بأنها استثنائية “لم يتخيل قبل عشر سنوات أن بالإمكان حدوثها“.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب تلمـس بداية تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل.