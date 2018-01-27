مصادر مقربة من الوليد بن طلال تؤكد لـCNN إطلاق سراحه السبت

مصادر تؤكد لـCNN إطلاق سراح الوليد بن طلال

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةالحكومة السعوديةالوليد بن طلال
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مصادر مقربة من الوليد بن طلال تؤكد لـCNN إطلاق سراحه السبت

صورة ارشيفية للأمير الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت مصادر مقربة من الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، لشبكتنا، السبت، الأنباء التي تم تداولها حول إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق الريتز كارلتون، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد إلى جانب أمراء ووزراء سابقون ورجال أعمال.

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ويذكر أن ثروة الأمير الوليد بن طلال تقدر بـ17 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربز، ويعتبر من الأصوات التي لها تأثير كبير في السعودية، رغم عدم تسلمه لمنصب حكومي، إلا أن استثماراته الضخمة كانت ذات نفوذ كبير.

وكان سفير أمريكا السابق بالسعودية، روبرت جوردان، قال في مقابلة سابقة مع شبكتنا: "إن توقيف الأمير الوليد بن طلال في المملكة أشبه بتوقيف بيل غيتس أو وارن بافيت هنا في الولايات المتحدة."

المملكة العربية السعوديةالحكومة السعوديةالوليد بن طلال
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