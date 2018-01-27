"أطباء بلا حدود": أزمة نازحي سوريا الآن هي من الأسوأ منذ بدء الأزمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في سوريا، إن النزوح الحالي في أعداد اللاجئين السوريين داخل البلاد يعد من الأكبر منذ بدء الأزمة.

وقال عمر أحمد، خلال مقابلة مع CNN، السبت، إن العديد من العائلات تعيش سوياً في خيمة واحدة مع آخرين، مشيراً إلى أن المنظمة سجّلت أعداداً كبيرة لانتشار مرض الإنفرونزا بين الأطفال ونقص الأدوية الضرورية للمصابين بأمراض مستعصية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وذكر أحمد بأن عشرات الألوف يتحركون حالياً داخل البلاد، وأن المنظمة قادرة حالياً على توفير مستلزمات غير غذائية، مثل المنظّفات الشخصية والمستلزمات الشتوية، لحوالي 100 عائلة أسبوعياً.

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كما أن الأمطار والوحل لا تساعد في تحسين ظروف المعيشة للاجئين الذين تنقصهم بعض المصادر الأساسية للعيش، مثل المياه النظيفة والبيئة النظيفة والغذاء، وفقاً لما قاله أحمد.

وأضاف أحمد بأنه يصعب على أفراد منظمته وغيرها من الوصول إلى بعض المناطق، أولاً بسبب تبعثر هذه الأرقام الكبيرة من اللاجئين، وأيضاً بسبب تواصل القصف والنزاع في مناطق مثل شرق إدلب، ما يدفع اللاجئين إلى الهروب غرباً نحو الحدود التركية.