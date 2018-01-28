قرقاش: لا عزاء لمن يسعى للفتنة باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، على موقف بلاده الواضح من أحداث الجنوب اليمني، لافتا على أنه لا عزاء لمن يسعى للفتنة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة."

وكان علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني قد قال في تغريدة متزامنة مع الأحداث التي يشهدها الجنوب اليميني، قال فيها: " نائب الرئيس يؤكد حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار ٢٢١٦ معتبرا ان تلك المرجعيات هي الطريق الآمن لضمان أمن اليمن واستقرار المنطقة من محاولات الاستهداف المستمرة لمشروع إيران."