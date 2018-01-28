نتنياهو يتحدث لـCNN عن "توافق" مع دول عربية: ليس فقط حول إيران.. وهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك دولا عربية توافقه الرأي، لافتا إلى أن هذا الموقف لم يكن من الممكن توقعه قبل عشر سنوات.

نتنياهو: هنالك تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل 2:23

جاء ذلك في حوار مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال نتنياهو في رد على سؤال حول وجود تحالف بين إسرائيل ودول في المنطقة فيما يتعلق بمجابهة إيران: "أوافق على أن هناك توافق بين إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط ما كان يمكن تخيلها قبل عشر سنوات وبالتأكيد خلال حياتي، ولم أرى أي شيء مثله وأنا بعمر الدول الإسرائيلية تقريبا."

وتابع قائلا: "هذا أمر غير عادي، نعم يبدأ ذلك بقلق مشترك تجاه عدو مشترك، وهو الإسلام المتطرف، سواء من التطرف السني كداعش والقاعدة من قبله، وهو ما تحاربه إسرائيل، وعلى فكرة إسرائيل منعت العديد من الهجمات الإرهابية الكبيرة ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم وحمت أرواح العديد من المواطنين."

وأضاف: "هناك أيضا الموقف المشترك تجاه إيران، هذا سبب واحد معروف، هناك سبب آخر لهذا التقارب (بين إسرائيل ودول بالشرق الأوسط) غير معروف هو رغبتهم باستخدام التكنولوجيا المدنية التي تملكها إسرائيل سواء في المياه أو الزراعة أو تكنولوجيا المعلومات ومجالات أخرى كالصحة، لتحسين حياة مواطنيهم، وانا أرى ذلك أمرا مبشرا للسلام، وهذا أراه تغيرا ليس فقط على مستوى الأنظمة بل حتى بين العامة، ليس أجمعهم وليس بصورة تشكل أغلبية بل أقليات معتبرة، وهذا هو الأمل ومستقبل السلام."