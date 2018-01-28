تركيا: "تحرير" 18 نقطة عسكرية باليوم الـ9 لـ"غصن الزيتون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تمكنت قوات الجيش التركي، إلى جانب قوات الجيش السوري الحري، الأحد، من "تحرير" 18 نقطة عسكرية في منطقة عفرين، وذلك باليوم التاسع على العمليات التي أعلنت عنها أنقرة ضد ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" في منطقة عفرين، شمال سوريا.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "المنطقة التي جرى تحريرها اليوم تشمل 5 بلدات و13 قرية ومزرعة واحدة، و4 تلال استراتيجية."

ولفت تقرير الوكالة إلى أن "القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، بدأت بتعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات في جبل برصايا، بعد تحريره من قبل القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون وتنظيفه من عناصر تنظيم ’ب ي د/ بي كا كا‘ الإرهابي."

وأضاف التقرير أن "أعمال تعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات بجبل برصايا الاستراتيجي الذي جرى تحريره صباح اليوم الأحد من مسلحي التنظيم الإرهابي تهدف إلى تقوية الخطوط الدفاعية في الجبل، وتمكين التحصينات من التصدي لهجمات محتملة قد يشنها مسلحو التنظيم."