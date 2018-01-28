الحداد 3 أيام بالإمارات بعد وفاة والدة رئيس الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نعى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة.. الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان.. نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها.. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان."

وفي تغريدة منفصلة نشر محمد بن زايد صورة لأداء صلاة الجنازة، معلقا بالقول: "محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وعموم آل نهيان وجموع المواطنين يؤدون صلاة الجنازة على الفقيدة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان في مسجد المعترض بالعين."

ونشرت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات بيانا، جاء فيه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.. وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون."