الأزهر ينفي "حذف" اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى الأزهر في مصر، الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية.

جاء ذلك في تغريدة للأزهر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذكرت أن "المركز الإعلامي للأزهر الشريف تابع بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنَّ الأزهر قرّر حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية.."

وفي تغريدة منفصلة: "يوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة وأن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف."