وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع: من يفتقدون الرؤى ويتصرفون بشكل صبياني يضرون المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، من وصفهم بـ"من يفتقدون للرؤى ويتصرفون بشكل صبياني في المنطقة،" أن يتوقفوا عن ذلك فورا، على حد تعبيره، لافتا إلى أن ذلك ينعكس بصورة سلبية على "التدفق السلس" للطاقة حول العالم.

جاء ذلك في لقاء أجراه العطية حول العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، ونشرته وزارة الدفاع القطرية على صفحتها بتويتر نقلا عن قناة الجزيرة مباشر، حيث قال: "ما يحدث في المنطقة وخلال الأشهر السبعة الماضية لا اعتقد أنه جيد للتدفق السلس الطاقة وأمن هذه المنظومة، وإن إبقاء مجلس التعاون الخليجي كمنظومة متناغمة امر مهم بالنسبة للتدفق السلس للطاقة من المنطقة."

وتابع قائلا: "كما تعرفون جيراننا الأكبر يمتلكون ثروات هائلة من النفط ولكن لدينا مخزون قطري هائل من الغاز ونحن نوفر حوالي 30 في المائة من احتياجات العالم من الغاز الطبيعي، الناس الذين يفتقرون الرؤى في المنطقة والذين يتصرفون بشكل أستطيع أن أصفه بالصبياني وبمزاج صبياني، يضرون بالمنطقة.. البلدان مرت بتجارب سيئة في مجال التلاعب بأسعار النفط ومحاولات إخضاعنا، ولكن عندما تشعر هذه الدول بأن هناك ضرر قد يطال مصالحهم فإنهم سيتدخلون آنذاك.. أقول يكفي من هذه التصرفات وهؤلاء الذين يتصرفون بشكل صبياني عليهم أن يتوقفوا فورا."

وأضاف: "عندما قررنا فيه شراء طائرات السي 17 كان لدينا منظور مغاير لما كان في ذلك الوقت، نتذكر أننا أعضاء في التحالف الدولي والتحالف في مجلس التعاون الخليجي، وظننا أننا سنساعد عندما نعتمد على أنفسنا وندعم الآخرين دون أن نكون معتمدين إذا حصل حالة طارئة أن نتصل ونطلب الدعم، ولكننا وجدنا أنه وبعد الخامس من يونيو حيث كمنت لنا دول الجوار وحاصرتنا ودون أي سابق توقع فقدنا حدودنا البرية الوحيدة مع السعودية ووجدنا أنفسنا دون أي منفذ جوي وبالتالي طائرات السي 17 انقذتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى."

وأردف الوزير القطري قائلا: "توجب علينا إنشاء جسر جوي من الدوحة إلى الكويت إلى تركيا إلى المغرب وإلى عُمان من أجل إحضار كل الاحتياجات الضرورية من الغذاء لأن هناك كان حصار شامل، وعندها أدركت حكمت قادتنا بقرار شراء هذه الطائرات الاستراتيجية.."