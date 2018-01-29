السيسي: لا أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وجود أزمة بين بلاده وكل من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ذلك.

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ونقل التلفزيون المصري تصريحات السيسي في القمة الإفريقية، حيث أشار إلى أن "الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تتحدث بصوت واحد في ملف سد النهضة وهو صوت المصلحة المشتركة."

وذكر تقرير التلفزيون أن جلسة موسعة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء اثيوبيا هايلا ميريام ديسالين، مشيرا إلى أن "المباحثات لم تقتصر على ملف سد النهضة، وانما امتدت لبحث العلاقات بين الدول الثلاث، واعلان المبادئ الذي تم توقيعه في شرم الشيخ عام 2015، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الارهاب ، وحلحلة الازمات الامنية التي تشهدها بعض دول المنطقة في جنوب السودان وافريقيا الوسطى والقرن الافريقي، بالإضافة لبعض الملفات المتعلقة بتفعيل الشراكة الثلاثية ودفع جهود التنمية بين الدول الثلاث."