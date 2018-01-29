الجيش التركي: 597 إرهابيا "حيدوا" بعملية غصن الزيتون للآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، أنه تمكن من "تحييد" 597 إرهابيا على حد تعبيره، في العملية التي يخوضها في منطقة عفرين، شمال سوريا والتي أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟ 1:44

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، البيان الصادر عن رئاسة الأركان التركية وجاء فيه: "المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفا عسكريا شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات ’ب ي د/ي ب ك‘ و’بي كا كا‘ و ’داعش‘ الإرهابية في إطار عملية غصن الزيتون."

وأضاف التقرير: "تم تحييد 40 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك اجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 597 إرهابيا."