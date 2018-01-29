تحالف "الشرعية": 91 صاروخا بالستيا استهدف السعودية من اليمن وأكثر من 66 ألف قذيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت من اليمن واستهدفت السعودية، بلغت 91 صاروخا تم اعتراضها بأكملها، لافتا إلى أن عدد المقذوفات العسكرية بلغ 66.125 ألف قذيفة.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للتحالف، حيث قال المالكي: "لا تزال ميليشيات الحوثي تتعمد إطلاق الصواريخ على الأحياء السكانية للمدن الحدودية في المملكة،" لافتا إلى أنه "تمت السيطرة على أسلحة الحوثي في جبهة البقع وكانت عبارة عن صاروخين سام مضادة للطيران وصاروخين حرارية."

وحول الأحداث الجارية في عدن، قال المتحدث وفقا لما نقله تلفزيون الإخبارية السعودي: "سنرى الأمور ستتغير إلى الأفضل فيما يخص عدن،" مشيرا إلى أن "الحوثيون يقومون بزرع الألغام في الوقت الذي يقوم به التحالف في إعادة البنية التحتية."

وعلى الصعيد الإنساني، قال المالكي: "لا تزال المنافذ الإغاثية مفتوحة ومستمرة سواء الجوية أو البحرية أو البرية.. مجموع التصاريح الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية 18061 تصريحا.. 12 رحلة إغاثية انطلقت من الرياض إلى داخل اليمن خلال أسبوع."