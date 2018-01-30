القضاء المصري يخلي سبيل المتهمين بمهاجمة هشام جنينه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت محكمة جنح القاهرة، الثلاثاء، حكمها بإخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بالاعتداء على هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اختاره الفريق سامي عنان كنائب له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "قاض المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة المستشار محمود حمدي قرر إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم."

وكان علي طه، محامي جنينه قد قال في تصريحات سابقة نقلها التلفزيون المصري: "إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز وأصابوه بإصابات خطيرة."