حمدين صباحي يدعو لمقاطعة سباق الرئاسة بمصر: انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الثلاثاء، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي من المزمع أن تشهدها بلاده في مارس/ آذار المقبل، واصفا إياها بـ"انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لصباحي في مؤتمر للقوى الوطنية، عُقد بمقر حزب الكرامة، في العاصمة المصرية، القاهرة، حيث قال: "باسم الناس البسيطة اللي عاوزة تعيش بكرامة لن نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 لأنها انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات.."

وتابع قائلا: "أول شعار لهذه الحركة سيكون خليك في البيت.. لن نشارك فيما تريده هذه السلطة ونحملها المسؤولية لأنها هي التي قادت الوطن لهذا المأزق نتيجة تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي الخطأ.. ايدينا مفتوحة لكل وطني مدني ديمقراطي.. ورسالتنا اليوم للمواطن والقوي المدنية الديمقراطية تعالوا نتوحد تعالوا نقف مع بعض فهذه لحظة ليقول الشعب المصري فيها كلمته.. وكلمته هي الغالبة بإذن الله."