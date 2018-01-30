حريق قرب برج الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شب حريق قرب برج الفيصلية في العاصمة السعودية، الرياض، والذي يعتبر أحد أبرز المعالم المعمارية في المدينة، دون تسجيل إصابات، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية.

ونقلت الإخبارية السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الدفاع المدني يخمد حريقا محدودا بمبنى تحت الإنشاء على شارع العليا نتج عن الحادث كثافة عالية من الأدخنة دون وقوع أي إصابات."

ونشرت القناة السعودية مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الأسود من موقع الحريق، لافتا إلى أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة عليه.