وزير دفاع تركيا: قواتنا لم تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين بـ"غصن الزيتون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، إن القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، لم تتسببا بسقوط ضحايا مدنيين في العمليات التي تخوضانها في منطقة عفرين، شمال سوريا.

شاهد.. ما هي أهداف تركيا من عملية “غصن الزيتون“؟ 1:44

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان الوزير التركي قوله: "العملية لم تلحق أضراراً بالمدنيين، رغم استخدام تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي للأهالي دروعاً بشرية،" لافتا إلى أنه "تمّ تحييد 649 إرهابياً على الأقل منذ انطلاق العملية في 20 يناير/كانون الثاني، فيما بلغ عدد شهداء الجيش التركي 5، والجيش الحر 24 شهيداً."

وأضاف: "المقاتلات التركية المشاركة في العملية استطاعت تدمير 458 هدفاً للتنظيمات الإرهابية، بينما استهدفت القوات البرية 4 آلاف و370 موقعاً،" لافتا إلى أن "من أهم ملامح عملية غصن الزيتون، استخدام القوات التركية أسلحة ومركبات وذخائر محلية الصنع."