تيليرسون بالحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري: تقليل حدة الخطاب بالأزمة الخليجية مهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن تقليل حدة الخطاب فيما يتعلق بالأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، يعتبر أمرا مهما.

جاء ذلك في الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري بحضور وزير الدفاع الأمريكي ووزير خارجية قطر ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، حيث قال تيلرسون: "إن قطر حليف قوي وصديق قديم للولايات المتحدة. نحن نقدر العلاقة الأمريكية القطرية. في جلسات اليوم سنناقش قضايا التعاون الهامة والتي تشمل التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة والطيران."

وتابع قائلا: "بعد تحدي الرئيس ترامب لشركائنا في الخليج أحرزت قطر تقدماً ملحوظاً في تحسين جهود مكافحة الإرهاب. زادت الولايات المتحدة وقطر مشاركة المعلومات حول الإرهابيين ومموليهم. نحن نتطلع لتنمية ذلك الأساس."

وأضاف: "من المهم أن تقلل كل الأطراف (بالأزمة الخليجية) حدة الخطاب المستخدم وأن تعمل نحو حل. مجلس تعاون خليجي قوي يعزز فعاليتنا على جبهات عديدة وخاصة في مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش ومواجهة انتشار نفوذ إيران الخبيث."

من جهته قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي: "تتمتع الولايات المتحدة بعلاقة دفاع مع قطر قائمة منذ أمد بعيد. إننا ممتنون لدعم قطر الثابت لوجود أمريكا والتزامها بأمن المنطقة بما في ذلك مشاركة المعلومات وتدريبات مكافحة الإرهاب."