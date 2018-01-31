صراع العروش.. من يحارب من في اليمن؟ 

صراع العروش.. من يحارب من في اليمن؟ 

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
الجيش اليمنيالحكومة اليمنيةالعنف في اليمناليمنتنظيم القاعدة في اليمن
2:00

أصبحت اليمن ساحة حرب بالوكالة بين التحالف السعودي وإيران.

الشمال ضد الجنوب، السعودية ضد إيران، جماعة الإخوان المسلمين والانفصاليون الجنوبيون.. وهناك أيضا حرب الولايات المتحدة ضد "القاعدة" و"داعش"، الحرب الأهلية في اليمن تثير ارتباك العديد من الفصائل ضد بعضهم البعض، ولهذا السبب يبدو أن المعاناة والوحشية ستستمران.

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