صراع العروش.. من يحارب من في اليمن؟ 

الشمال ضد الجنوب، السعودية ضد إيران، جماعة الإخوان المسلمين والانفصاليون الجنوبيون.. وهناك أيضا حرب الولايات المتحدة ضد "القاعدة" و"داعش"، الحرب الأهلية في اليمن تثير ارتباك العديد من الفصائل ضد بعضهم البعض، ولهذا السبب يبدو أن المعاناة والوحشية ستستمران.