أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حالات الإساءة والسخرة والاسترقاق المنزلي شائعة في الأردن. لكن البعض في الأردن يحاول تغيير هذا… في عام 2010، حصلت لندا الكلش على جائزة وزارة الخارجية الأمريكية، لجهودها في مكافحة عبودية العصر الحديث في الأردن. مركز تمكين للمساعدة القانونية الذي أسسته عام 2007، فتح آفاقاً جديدة باستخدام النظام القانوني للسعي وراء حقوق العاملين المهاجرين.
الاسترقاق المنزلي شائع في الأردن.. وهذا المركز يكافحه
سيدة تكافح الاسترقاق المنزلي بمحاكم الأردن
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
3:50
هذه السيدة تعطي صوتاً لعمال المنازل في محاكم الأردن.
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