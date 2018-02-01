الاسترقاق المنزلي شائع في الأردن.. وهذا المركز يكافحه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حالات الإساءة والسخرة والاسترقاق المنزلي شائعة في الأردن. لكن البعض في الأردن يحاول تغيير هذا… في عام 2010، حصلت لندا الكلش على جائزة وزارة الخارجية الأمريكية، لجهودها في مكافحة عبودية العصر الحديث في الأردن. مركز تمكين للمساعدة القانونية الذي أسسته عام 2007، فتح آفاقاً جديدة باستخدام النظام القانوني للسعي وراء حقوق العاملين المهاجرين.