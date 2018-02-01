تركيا توضح موقفها من إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السفير التركي في قطر فكرت أوزر، الخميس، أن تأسيس قاعدة عسكرية بحرية تركية في قطر هو أمر مرتبط بقرار القوات المسلحة للبلدين، وأن ذلك الأمر ورد في نص اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين البلدين عام 2014، لكن "لم يتقرر على الأرض بعد".

وقال أوزر إن "بعض وسائل الإعلام نقلت كلامي في مؤتمر صحفي أمس حول هذا الموضوع بشكل غير صحيح، زاعمة أن تركيا تخطط لإقامة قاعدة بحرية وجوية في الدوحة وكأنه أمر جديد واتخذ مؤخرا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأضاف أوزر أن المؤتمر الصحفي الذي عقده "كان لشرح وجهة النظر التركية حول عملية عفرين في سوريا وتداعياتها، ولم يكن حول التعاون العسكري بين تركيا وقطر في الأساس". وتابع بالقول: "لقد ذكرت في معرض إجابتي عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي، أن تأسيس وتخطيط وتوقيت مثل هذه الأمور تحدده الدولتان وقواتهما المسلحة، وأنه موجود في مضمون الاتفاقية منذ توقيعها".

وكانت صحيفة "العرب" القطرية نقلت عن أزور قوله، ردا على سؤال حول إمكانية التوسع في القاعدة التركية في قطر وإقامة قاعدة بحرية، إن "اتفاقية 2014 بين البلدين تتضمن التعاون بين قطر وتركيا برا وبحرا وجوا"، مضيفا أن "الأمر في النهاية يعود إلى البلدين لتحديد متى يتم هذا التواجد".